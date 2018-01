Forensische audit nog altijd lopende 26 januari 2018

02u30 0

De forensische audit, die de stad Aarschot momenteel ondergaat, loopt nog altijd. Een audit wordt ingesteld wanneer er een vermoeden is van onregelmatigheden of fraude. Het vooronderzoek werd eerder ontvankelijk verklaard door Audit Vlaanderen.





Op de jongste gemeenteraad polste raadslid Bart Dehaes (N-VA) of het stadsbestuur al meer wist. "Ik heb geen flauw vermoeden waar het over gaat", zegt burgemeester André Peeters (CD&V). "Ik vind dat niet normaal." Dehaes polste ook al bij andere instanties om meer te weten te komen maar ving bot. (GMA)