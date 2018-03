Forensische audit brengt geen fraude aan het licht 14 maart 2018

02u52 0

De forensiche audit, waar het stadsbestuur een jaar lang aan onderworpen was, heeft geen fraude aan het licht gebracht. Dat maakte het stadsbestuur gisteren bekend. Wel werden schendingen van het recht vastgesteld in enkele overheidsopdrachtendossiers en bij de aanstelling van enkele deeltijdse personeelsleden. Sommige dossiers dateren al van meer dan tien jaar geleden. In totaal voert het auditrapport negen dossiers aan. De stad Aarschot voert jaarlijks ongeveer 2.000 aankoopdossiers."We betreuren dat sommige politieke partijen het nodig vonden om dit onderzoek aan te wenden om aan stemmingmakerij te doen", reageert burgemeester André Peeters (CD&V). "We hopen dat daaraan een einde komt. We zullen de aanbevelingen uit het rapport gebruiken om verder te werken aan een kwalitatieve dienstverlening." De stad bleef niet bij de pakken zitten en nam al enkele maatregelen. "Overheidsopdrachten voeren we meer gecentraliseerd uit, zodat de kans kleiner wordt dat medewerkers vergissingen begaan met de steeds complexere materie." Om de gemeenteraadsleden inzage te verlenen wordt zo snel mogelijk een bijzondere gemeenteraadcommissie georganiseerd. (GMA)