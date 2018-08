Finaliste Miss Fashion 2019 08 augustus 2018

Rillaarse Chloé Van Herck (19) dingt mee naar de titel van Miss Fashion 2019, ze is één van de 25 finalistes en zal op 1 september voor die titel strijden. De galashow vindt plaats in zaal Elckerlyc in Antwerpen. Chloé studeert communicatiemanagement aan hogeschool PXL in Hasselt. Ze wil later in de reclamewereld of voor een modeblad werken. "Zelf had ik nooit de ambitie om mee te doen aan een missverkiezing, ik ben niet iemand die in de picture wil staan. Tot ik via Instagram een bericht kreeg van de Miss Fashion verkiezing. Ze vroegen of het iets voor mij zou zijn. Ik dacht waarom niet gewoon proberen? Ik heb mij dus ingeschreven en kwam tot mijn verbazing steeds verder. Uiteindelijk werd ik verkozen tot één van de finalistes", vertelt ze. "Ik had altijd een ander beeld van missverkiezingen dat er zo een enorme rivaliteit en jaloezie tussen de meisjes was, maar ik kan beamen dat dit niet het geval is." Stemmen op Chloé kan nog steeds door MF ( spatie ) 19 te sms'en naar 6045.





(SVDL)