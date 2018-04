Fietsproject moet jongeren warm maken voor technisch onderwijs 20 april 2018

02u26 2 Aarschot In het Sven Nys Cycling Center in Baal (Tremelo) werd onlangs het nieuwe educatief fietsproject Bike@school gelanceerd. Leerlingen van het Sjibke uit Betekom (Begijnendijk) mochten kennismaken met de workshop Fietstechnieken voor het basisonderwijs.

"Bike@school wil de sportieve interesse van jongeren in de fiets doortrekken naar het technische luik ervan, en zo de vaardigheden en interesse in techniek in de lagere scholen vergroten en de stap naar het technisch onderwijs verkleinen", zegt Eric Beke, projectverantwoordelijke van Edutech. Het educatief pakket werd uitgewerkt door leerkrachten Autotechnieken van het Damiaaninstituut Aarschot, samen met fietstechnicus Tony De Haes - jarenlang technische rechterhand van Sven Nys.





"Vroeger gebeurden de kleine herstellingen vaak thuis, maar vandaag kunnen veel kinderen kleine aanpassingen aan zadel, banden en ketting niet meer uitvoeren", weet De Haes.





"Samen met leerlingen van het vijfde jaar Autotechnieken van het Damiaaninstituut leren wij hen dat hier."





(SPK)