Fietsopruimactie aan station Kristien Bollen

11 december 2018

Tijdens een fietsopruimactie aan het station van Aarschot werden verschillende fietsen weggehaald uit de fietsenstallingen. Via deze hoopt politie Aarschot de rechtmatige eigenaars te vinden. Recentelijk vond er een fietsopruimactie plaats aan het station. Met deze actie, georganiseerd door politie Aarschot samen met Fietspunt Aarschot, worden zwerffietsen of achtergelaten fietsen weggehaald in de fietsenstallingen van het station. De foto’s van de fietsen kan vinden op de website van de politie Aarschot. Als je op één van de foto’s je fiets denkt te herkennen, kan je een mail sturen op PZ.Aarschot@police.belgium.eu. De politie vraagt je wel om te kunnen aantonen dat de fiets wel echt de jouwe is (bv. via een aankoopbewijs of een foto waar je met de fiets op staat).