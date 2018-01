Fietser naar ziekenhuis na aanrijding 24 januari 2018

02u29 0

Een 56-jarige fietser uit Aarschot is dinsdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding aan het station van Haacht. De fietser kwam in aanrijding met een voertuig dat de rotonde opreed vanuit de Zoellaan. De man werd na het toedienen van eerste zorgen overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.





(ADPW)