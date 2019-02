Fietser gewond Kristien Bollen

14 februari 2019

18u44 0

Op de rotonde aan de Elisabethlaan in Aarschot gebeurde deze middag rond 12.35 uur een aanrijding. De bestuurder van een wagen merkte een fietser op de rotonde niet of te laat op door de laagstaande zon en reed die aan. Hierdoor kwam de fietser ten val en bezeerde zich aan de rechter elleboog. De bestuurder van de wagen bracht de 17-jarige onfortuinlijke jongen uit Aarschot over naar het medisch centrum voor de nodige verzorging en controle.