Fietser gewond 18 april 2018

Op de Gijmelsesteenweg in Aarschot is maandagmiddag rond 13.30 uur een fietser gewond geraakt bij een aanrijding. De dertiger uit Aarschot liep een hoofdwonde en vermoedelijk enkele breuken op. Het slachtoffer werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het UZ Gasthuisberg in Leuven. (KBG)