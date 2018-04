Fietser gewond 19 april 2018

Bij een aanrijding op de Felix Daelslaan in Aarschot raakte dinsdagavond rond 18.40 uur een fietser gewond.





De 40-jarige uit Herentals had pijn aan het been maar wenste geen ziekenwagen, indien nodig zou hij zelf een dokter raadplegen. (KBG)