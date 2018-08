Fietser gewond bij val 23 augustus 2018

02u24 0

In de Hoevedreef in Aarschot kwam dinsdagmiddag om 14 uur een fietser ten val. A.S. (78) uit Linter raakte gewond aan het hoofd en handen en werd overgebracht naar Gasthuisberg in Leuven. (VDWT)