Fietsendief op de vlucht 29 maart 2018

Aan het statieplein in Aarschot merkte een getuige maandagnamiddag rond 16.15 uur een fietsendief op. De verdachte had reeds een slot van een fiets doorgeknipt, maar de alerte getuige alarmeerde de politie. De fietsendief merkte echter op dat hij betrapt was en nam nog de vlucht voor politie ter plaatse was. De fiets liet hij gelukkig verder onaangeroerd. (KBG)