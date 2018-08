Festivalganger (18) aangereden in weide DADER PLEEGT VLUCHTMISDRIJF EN BLIJKT DRONKEN BUURMAN ZONDER RIJBEWIJS KRISTIEN BOLLEN

07 augustus 2018

02u34 0 Aarschot In Aarschot is een 18-jarige jongeman zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden in een weide op de terugweg van het Gelrock-festival in deelgemeente Gelrode. De bestuurder liet hem aan zijn lot over, maar kon later ingerekend worden. Het bleek een dronken buurman die bovendien geen geldig rijbewijs had.

Het jonge slachtoffer zou samen met een groep vrienden in tenten overnachten in een tuin van een vriendin naast een weide aan de Pastoor Dergentstraat. Toen de groep rond 3.00 uur 's nachts via de weide naar hun tenten stapte, raakte de jongeman wat achterop. Even later gingen zijn vrienden hem zoeken en vonden hem terug in de weide met zware verwondingen over zijn hele lichaam. Hij werd overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Leuven. Na enig onderzoek bleek dat de jongen naar alle waarschijnlijkheid overreden was. Het parket stelde het labo en de wetsarts aan en het onderzoek leidde naar een buurtbewoner. Die 37-jarige man had de gewoonte zijn wagen in dezelfde weide te parkeren en was ook thuisgekomen rond het tijdstip dat de jongen zich in de weide bevond.





De man bleek niet over een geldig rijbewijs te beschikken en gaf ook toe dat hij gedronken had. Hij werd opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van het veroorzaken van een ongeval met gewonden en vluchtmisdrijf, rijden onder invloed van alcohol en rijden zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. De man werd intussen vrijgelaten onder strikte voorwaarden.





In het dorp betreurt men dat zoiets is kunnen gebeuren. Net tijdens een feestweekend en de jaarlijkse kermis. Ook bij de organisatie van Gelrock betreurt men het ongeval.





Nooit zoiets gebeurd in 25 jaar

Organisator Bram Op't Roodt: "Zelf vernamen we het nieuws pas zondagnamiddag. Niemand had ons op de hoogte gebracht, ook niet de politie." Enerzijds begrijpelijk, want het ongeval gebeurde een heel stuk van het festivalterrein af. De nabije omgeving van het Lambert Verlindenplein, waar het gratis festival voor de 25ste keer plaatsvond, was afgesloten voor verkeer zodat iedereen veilig kon genieten. "Ook al hebben we totaal niets met het incident te maken, het is en blijft een triest ongeval. In 25 jaar gebeurde er op of naast het festival nooit een ongeval of wat dan ook."





De ouders van het meisje in wiens tuin ze zouden overnachten waren gisteren te geëmotioneerd om te reageren, het enige wat ze hopen is dat de jongeman spoedig en volledig herstelt. Ook de vrienden waren te aangeslagen.