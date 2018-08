Festival Aftrsun rijdt bezoekers veilig naar huis 10 augustus 2018

02u35 0 Aarschot Het dancefestival Aftrsun verwacht de komende drie dagen 8.000 bezoekers. "We zetten samen met de politie in op verkeersveiligheid", zegt oprichter Yannick Buelens.

"Bij de uitgang staat een blaastoestel. Voor wie een te hoog gehalte promille heeft, bestellen we een taxi. Vier taxibedrijven uit het Aarschotse staan dit weekend paraat."





De vereniging 'Safe 'n Sound' heeft een infostand op de weide en zet ook mensen in tussen het publiek. "We lichten jongeren in over veilig vrijen, gehoorschade op festivals en alcohol en drugs", zegt Jolien Noppen.





"Onze vierde editie is iets kleiner en gezelliger gemaakt dan vorig jaar", zegt Buelens. "We hebben deze keer geen promostunt gedaan met een luchtballon. De opstelling op het terrein is gewijzigd, om betere verdeling te krijgen van het geluid. Het thema dit jaar is 'Woodstock en love & peace'. Er zijn kraampjes met snuisterijen en een kapster waar je een flowerpowerkapsel kan krijgen."





De optredens zijn op vier podiums. De intimistische 'secret stage' die verscholen ligt tussen de bomen is intussen bekend bij de meeste bezoekers. Nieuw dit jaar is de 'ambassador corner', een podium in een tent, gereserveerd voor de sponsors en ambassadeurs die het festival de voorbije tijd gepromoot hebben. Het programma, info en tickets vind je op www.aftrsun.be. (VDWT)