Fanfare houdt feesten en ribbekesweekend 09 mei 2018

02u37 0

De Koninklijke fanfare De Verenigde Vrienden van Wolfsdonk organiseert haar Fanfarefeesten en Ribbekesweekend op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei in de feesttent op terrein Heideroosje in de Volkenvoortstraat in Wolfsdonk. Vrijdag begint de cocktailavond en de kinderdisco om 18 uur. Om 21 uur treedt The Dukes Band op. Zaterdag zijn er vanaf 14 uur optredens van verschillende fanfares. Zondag om 14.30 is het de beurt aan Twirling Wolfsdonk.





Zaterdag van 16 tot 21 uur en zondag van 11.30 tot 19 uur kan je genieten van ribbekes met brood en sauzen, bakharing, frikadellen met krieken, coupe aardbeien of advocaat en dame blanche.





Meer info op www.fanfarewolfsdonk.be of info@fanfarewolfsdonk.be. (VDWT)