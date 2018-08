Fanfare houdt Dorpsfeesten 09 augustus 2018

02u49 0

De Koninklijke Fanfare De Mottegalm houdt haar 41ste Dorpsfeesten op zaterdag 11 en zondag 12 augustus in de basisschool in de Ebdries 11. Zaterdag opent het restaurant met verse mosselen om 16 uur. Zondag zal dit zijn om 11.30 uur. Zaterdagavond om 20.30 uur treedt coverband '3 of us' op. De muzieknamiddag start telkens om 16.30 uur. (VDWT)