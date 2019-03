Fanfare De Verenigde Vrienden geeft jaarlijks concert VDWT

Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden uit Wolfsdonk geeft haar jaarlijkse concert op zaterdag 23 maart om 20 uur in CC Het Gasthuis in Aarschot. Onder leiding van dirigent Philip Gorts brengen de muzikanten een gevarieerd programma. Kaarten in voorverkoop aan 7 euro zijn verkrijgbaar via de muzikanten of www.hetgasthuis.be. Aan de kassa betaal je 9 euro. Voor kinderen onder de 12 jaar is de toegang 7 euro. Parkeergelegenheid is er op de parking van Carrefour, schuin tegenover het cultureel centrum.