Extra sticker met parkeerinstructies 22 maart 2018

02u30 0 Aarschot Omdat veel mensen problemen ondervonden met het gebruik van de parkeerautomaten, zijn er voortaan stickers op gekleefd met duidelijke instructies. Op de stickers staan onder meer de uren dat je moet betalen, hoe je een ticket voor een gratis kwartier kan nemen en wanneer je gratis mag parkeren tijdens het Happy Hour.

De voorbije maanden liepen er regelmatig klachten binnen over de parkeerautomaten. Sommige mensen kregen het toestel niet aan de praat omdat ze niet wisten dat ze eerst op de groene knop moesten drukken. Daarnaast waren de letters door vandalisme en sleet op heel wat toestellen niet meer zichtbaar. "De automaten toonden al parkeerinformatie maar die was te beperkt en in de loop der jaren slecht zichtbaar geworden", zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Nu vind je als parkeerder weer alle informatie die je nodig hebt."





Gemeenteraadslid Nele Pelgrims (CD&V) signaleerde het probleem. "Mensen wisten niet hoelang ze konden parkeren en wat hen dat precies zou kosten", zegt ze. Bijkomende maatregelen om de mensen te helpen waren nodig. "Ik ben tevreden dat schepen Rutten nieuwe stickers heeft voorzien."





"We hebben met het parkeerbedrijf afgesproken dat de toetsenborden voortaan regelmatig worden nagekeken", aldus Rutten. "Dat is nodig want helaas hebben de toestellen vaak te lijden onder vernieling." (GMA)