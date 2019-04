Expo van Maarten Ceulemans, winnaar van de Prijs van Aarschotse Cultuurraad 2018 Tom Van de Weyer

04 april 2019

Kunstenaar Maarten Ceulemans exposeert een selectie van zijn werk in het Stedelijk Museum, van 26 april tot en met 26 mei. Ceulemans won in 2018 de Prijs van de Aarschotse Cultuurraad, met zijn sculptuur in lindehout ‘Meneer Grandjean’.

Bij de prijs hoort een expo met het werk van de bekroonde kunstenaar. Om organisatorische redenen kon dit in 2018 niet doorgaan. Op vraag van Ceulemans werd de expo verschoven naar dit voorjaar.

‘Meneer Grandjean’ verwijst naar een jonge schoenmaker die in augustus 1914 door de Duitsers werd omgebracht. Het beeld werd gekozen uit 173 kunstenaars die elk een Aarschots burgerslachtoffer uit de Eerste Wereldoorlog eerden.

De expo wordt geopend op vrijdag 26 april om 19.30 uur in het Stedelijk Museum, Elisabethlaan 103. Tot en met zondag 26 mei kan je de werken van Ceulemans bekijken, tijdens de openingsuren van het museum.

Dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.

Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Gesloten op maandagen en feestdagen.