Expo over deelgemeente Gelrode in Stedelijk Museum 13 april 2018

De tentoonstelling 'Gelrode, het oudste gehucht van Aarschot', loopt van 27 april tot en met 3 juni in het Stedelijk Museum. Na Ourodenberg, Rillaar en de Grecht is het de beurt aan deelgemeente Gelrode om haar geschiedenis, scholen, dorpsfiguren en parochie te tonen. Ook het verenigingsleven komt aan bod, net als de landbouw en fruitteelt. De informatie en het uitzonderlijk beeldmateriaal werden geleverd door inwoners van Gelrode. Een decor met voorwerpen werd speciaal samengesteld voor deze expo. Vrijdag 27 april om 20 uur is de officiële opening met een receptie en muziek van Flor Colebunders & Friends en de Koninklijke Fanfare De Dalgalmen. De expo is open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis. (VDWT)