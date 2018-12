Ex-vriendin en partner aangehouden voor moord op Andy: “Hadden we zijn noodkreet maar eerder gezien” Andy schreeuwde om hulp maar niemand wist het Kristien Bollen

03 december 2018

20u20 0 Aarschot In de nacht van zaterdag op zondag werd de 30-jarige Andy Vandereyt uit Glabbeek gedood bij een steekpartij in de Diestsestraat in Aarschot. Het slachtoffer was rond 3.30u naar Aarschot gekomen om een ruzie met zijn ex-vriendin, de 25-jarige Kristel A. uit Glabbeek, te beslechten. Toen de ex-partners elkaar op straat zagen, ontstond er een gevecht. De ex-vriendin was vergezeld van haar huidige vriend, de 28-jarige Bjorn D.C. uit Aarschot. Volgens getuigen brachten zowel de 28-jarige man als de 25-jarige vrouw verschillende messteken toe aan het slachtoffer. De man overleed een uur later in het ziekenhuis ten gevolge van de geweldpleging.

De familie van Andy kan het nog steeds niet vatten en zitten met zovele vragen, onbeantwoorde.... “Neen, Andy heeft inderdaad een zwaar verleden. Hij was echter op de goede weg. Dit verdiende hij helemaal niet !”

Mama Marijke Simons en zus Maggie Vandereyt kunnen het nog steeds niet vatten dat Andy er niet meer is en kunnen met hun verdriet nauwelijks blijf. Mama Marijke kampt bovendien met een enorm schuldgevoel. “Andy was pas 15 toen zijn vader en ik uit elkaar gingen. Kort nadien overleed ook plots zijn grootvader, zijn god. Sinds is alles wat mislopen. Andy raakte op dool en ik stortte me op mijn werk om alles te verwerken. Andy raakte intussen aan de drugs. Hij trok thuis weg, dook even later terug op om dan weer te verdwijnen. Jaren hadden we nauwelijks contact tot enkele jaren geleden er plots een telefoontje kwam: ‘Kom me halen, ik kan niet meer...... ‘ We troffen hem aan op een bankje, zonder dak boven zijn hoofd, enkel met wat kleren. Natuurlijk namen we hem in huis om voor hem te zorgen. Hij wilde ook af van de drugs. Niet eenvoudig maar hij zette door. Meer dan vier jaar was hij nu clean. Stilletjesaan bouwde hij zijn leven weer op. Zo goed als hij was om zijn leven terug op de rails te krijgen, zoveel pech had Andy bij de vrouwen. Hij had verschillende relaties maar die liepen steeds op de klippen. Op een dag had hij de liefde van zijn leven gevonden. Kort nadien stapten ze in het huwelijksbootje, maar ook daar kwam snel een eind aan. De scheiding die volgde liep niet van een leien dakje. Nadien leerde hij Kristel A. kennen.... In het begin scheen dat goed te gaan. Ook ons palmde ze in. Al bleek ze niet heel eerlijk te zijn in de relatie. Aan Andy en ons vertelde ze niet dat ze drie kinderen had van haar vorige relatie met Bjorn DC. Andy’s zus Maggie kwam hier toevallig achter. Pas toen Andy haar hiermee confronteerde, gaf ze dit toe. De kinderen zijn allen geplaatst in een pleeggezin. Kristel bleek de drank niet te kunnen laten. Regelmatig was er dus onenigheid en politie moest vaak tussenbeide komen omdat ze ruzie stonden te maken op straat. Waarom Andy haar terug binnen liet ? Tja, ook dat is voor ons niet helemaal duidelijk. Dacht hij dat hij haar kon helpen om het leven terug op de rails te zetten, net zoals hij zelf had gedaan? Ook stond haar domicilie op zijn adres, hij moest haar dus wel terug binnen laten.”

Dat het niet goed ging tussen die twee en het een knipperlichtrelatie was wist de familie dus wel. Andy plaatse eind september een bericht in een groep voor mensen met psychische problemen op sociale media.... een noodkreet. Daarin vroeg hij wat hij kon doen in een relatie van meer dan een jaar waarin hij de ‘slechte’ was: “Politie is al vaak tussen gekomen en kan niets doen omdat zij het slachtoffer speelt. Ze heeft me meermaals aangevallen met een keukenmes. Zij drinkt veel alcohol en gebruikt drugs. Vele instanties hebben haar gezegd dat ze hulp moet zoeken maar dat doet ze niet...wat kan ik nog doen? Ik ben ten einde raad.”

“Dat bericht hebben we ook pas vandaag via via te zien gekregen”, zuchten de mama en de zus. “We wisten dat het niet goed ging, maar dat het zo erg was niet. Anders hadden we zeker ingegrepen, hoe dan ook. “

Al wist zus Maggie wel dat zijn (ex)vriendin hem al had aangevallen. ”Zelfs eens op café stak ze een mes in zijn hand, ook bij hun thuis waren er enkele incidenten en kreeg hij messteken. Maar Andy wilde nooit klacht indienen. “Een man dient geen klacht in tegen een vrouw, dat doe je niet”, was zijn redenering. Ook ik dacht wel dat hij het opgelost zou krijgen. “Andy kon in het verleden ook alles oplossen...” Ook zijn mama dacht dat het beter ging. “Vorige week kwam hij nog langs. Hij had goed nieuws : hij had gesolliciteerd in de Kringwinkel, daar mocht hij binnenkort aan de slag. Eens niet meer van de ene interim naar de andere. Ook had hij al een appartementje op het oog in Budingen, hier vlakbij. Financieel ging dat tot nu toe niet, maar met een vaste voltijdse job zou dat moeten lukken én kon hij terug alleen gaan wonen.”

Blijft nog de vraag wat hij die nacht in Aarschot ging doen en vooral waarom. “Blijkbaar zijn er die avond verschillende berichten naar Andy verzonden. Met bedreigingen of een andere list ? Wilde hij haar gaan helpen ? We weten het niet. Momenteel houdt de woede me nog recht, ik verloor mijn enige zoon.“

Een vriend zou Andy naar Aarschot hebben gevoerd. Andy had zelf geen auto of rijbewijs. Toen Andy opdook kwamen volgens een getuige Kristel en Bjorn op Andy toegestormd, van gesprek of discussie was geen sprake en ze staken hem meteen neer.

De verdachten vluchtten weg van de plaats van de feiten. De mannelijke verdachte werd rond 4.20 uur door een verkeersploeg van PZ Aarschot aangetroffen toen hij zijn woning in Aarschot verliet. De vrouwelijke verdachte werd gearresteerd rond 7.15 uur toen ze over de Grote Markt van Aarschot liep. Ze gaf eerst een valse naam op maar gaf uiteindelijk toe de verdachte te zijn. Beiden werden geïdentificeerd door getuigen van de feiten.

Het parket vorderde meteen na de feiten een gerechtelijk onderzoek voor moord. Het parket, de onderzoeksrechter, de lokale recherche van PZ Aarschot, het afstappingsteam van de FGP, het labo en de wetsarts stapten af op de plaats van de feiten.

Beide verdachten werden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De vrouw beriep zich op haar zwijgrecht. De man bekende in zijn verhoor bij de onderzoeksrechter het toedienen van de messteken. De beide verdachten werden aangehouden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer. De lokale recherche van PZ Aarschot voert het onderzoek.