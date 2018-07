Ex-rokers ontvangen diploma 19 juli 2018

Een tiental ex-rokers ontvingen hun diploma in Aarschot na het volgen van een rookstopcursus. "In maart startte de Welzijnsraad, de stad en Logo Oost-Brabant een rookstopcursus", aldus Kim Van der Auwera. "Een tiental dapperen schreef zich in en volgden, onder deskundige begeleiding van tabacoloog Dirk Quina, acht sessies om te stoppen met roken. De groepscursus is een mix van groepstherapie met ruimte voor een individueel programma. De groepsaanpak zorgt ervoor dat deelnemers uitkijken naar bijeenkomsten met lotgenoten en dat stoppen geen eenzame strijd tegen de sigaret is."





Ook voorzitter van de Welzijnsraad, Leo Janssens, kwam een kijkje nemen. "Op elke leeftijd loont het de moeite om te stoppen met roken", zegt hij.











(GMA)