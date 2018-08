Evocaties verbeelden leven van Sint-Rochus tijdens de 'Lichtekes' 16 augustus 2018

De binnenstad van Aarschot was woensdagavond weer verlicht met duizenden kaarsjes om de Sint-Rochusverlichting te vieren. De traditie dateert uit de middeleeuwen. De Aarschottenaren riepen Sint-Rochus aan om hen te beschermen tegen de pest. De stad werd toen een aantal keer gespaard van dodelijke ziektes. Als dank steken de inwoners kaarsjes aan op de vooravond van het naamfeest van hun beschermheilige. De laatste jaren is de feeërieke verlichting één van de toeristische hoogdagen, met ook woensdag weer duizenden bezoekers.





Op vier plaatsen in de stad werd het verhaal achter 'de Lichtekes' opgevoerd. Hiervoor was de grote Sint-Rochusevocatie uit 2012 bewerkt door journalist Koen Huybens en in vier kleine scènes gegoten. Vier regisseurs legden er elk hun interpretatie in over het leven van Sint-Rochus. Zo was er dans, vertelling en theater. (VDWT)