Ereburgerschap voor Carl en Johan Noppen 31 mei 2018

De broers Carl en Johan Noppen ontvangen in juni het ereburgerschap van de stad Aarschot. Hiermee wil de stad hen danken voor hun jarenlange inzet op cultureel vlak. Carl, die in 2017 overleed, en Johan hebben Aarschot op de culturele kaart gezet met verschillende initiatieven.





"Sinds begin jaren zeventig staan de broers aan de wieg van talloze culturele burgerinitiatieven", aldus schepen van Cultuur Steven Omblets (CD&V). "Carl werd het gezicht van het Aleydistheater. Johan legde zich toe op poëzie. Twintig jaar lang organiseerde hij de 'Nacht der Poëten', waarbij het kruim van de Nederlandstalige literatuur in Aarschot passeerde." Ook waren ze nauw betrokken bij de uitbouw van het cultuurcentrum Het Gasthuis. De voorbije jaren was Carl nauw betrokken bij de evocaties. Johan deed zijn café, De Oude Tijd, uitgroeien tot een echt cultuurcafé. Daarnaast zet hij zich sinds 2014 vol overgave in voor initiatieven rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Op 17 juni ontvangen de broers het ereburgerschap. Na de academische zitting wordt de cultfilm 'De Wereld van Richard Picard' van Carl Noppen vertoond. (GMA)