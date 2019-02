Ere-brandweercommandant overleden Geert Mertens

20 februari 2019

Ere-brandweercommandant August ‘Gust’ Van Passel is dinsdag 19 februari overleden. Hij werd 83 jaar.

Van Passel was jarenlang commandant van de Aarschotse brandweer. Ook nadien was hij nog erg actief. Zo werkte hij rond de eeuwwisseling ook mee aan het boek dat uitgegeven werd door de heemkundige kring over de Aarschotse Vrijwillige Brandweer.

Op 25 februari van 18.30 tot 19 uur kan Gust een laatste groet gebracht worden. De uitvaartliturgie vindt plaats op dinsdag 26 februari om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.