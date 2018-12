Enira speelt voor de Warmste Week Geert Mertens

13 december 2018

Kurt Wertelaers van het muzikale project Enira speelt, voor de Warmste Week, solo zijn liedjes. Zowat alle plaatsen komen in aanmerking: muziekwinkel, wijnbar, café of huiskamer.

“De opbrengst van de cd’s die ik verkoop, gaat integraal naar muziekinstrumenten of lessen voor kinderen van BiJeVa vzw”, vertelt hij. “Dat zijn kansarme kinderen. Zij groeien op tussen ons maar in situaties die je jezelf niet kan voorstellen.”

“Ik ontmoette de kinderen geregeld en merkte dat in gezinnen waar geen geld is voor een warme maaltijd , zeker geen geld is voor een hobby of de ontwikkeling van een talent”, voegt hij eraan toe. “Sommige kinderen dromen ervan om piano of gitaar te spelen. Meestal blijft het enkel bij dromen.”

Op zaterdag 15 december speelt Enira om 13 uur bij Click-Track music in Hemelveerdegem. Op 20 december is hij om 18.30 uur te gast bij Wijnen Le Sud in thuisbasis Aarschot. ‘s Avonds doet hij opnieuw zijn ding in café Moonlight in Opglabbeek. Voor meer informatie: www.enira.be