Einde WOI wordt herdacht in O.-L.-Vrouwekerk 06 april 2018

Dit jaar herdenkt martelarenstad Aarschot het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het eerste project is de expo 'Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog' in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Die gaat van start op zaterdag 7 april en loopt tot en met maandag 21 mei.





"Met de tentoonstelling toont het Bisdom een bijzonder aspect, namelijk de vele religieuzen die hun taak vervulden in de verdediging van het vaderland als ambulancier, brancardier, verpleegkundige..." Het hoogtepunt van de herdenkingen vindt plaats op 11 november 2018, dan wordt de Vredesbeiaard ingehuldigd.





De expo is elke dag geopend, behalve op zaterdag. Voor meer info kan je surfen naar www.hetgasthuis.be/ dienaarsvangod.