Eind augustus zijn huisdierenstickers er 18 juli 2018

02u32 0

Aan het loket Leefmilieu en in de Stedelijke Bibliotheek kunnen, vanaf eind augustus, gratis huisdierenstickers afgehaald worden. "De stad Aarschot besliste om in te tekenen op de uniforme Vlaamse huisdierensticker", aldus burgemeester André Peeters (CD&V) en schepen van Leefmilieu Geert Schellens (sp.a). "Deze sticker laat de brandweer in één opslag weten hoeveel dieren er in een woning aanwezig zijn. Elk jaar zijn verschillende huisdieren het slachtoffer van een woningbrand, CO2-vergiftiging of wateroverlast. Omdat de brandweer niet altijd weet hoeveel huisdieren aanwezig zijn, kunnen de dieren vaak niet op tijd gered worden. Met deze sticker komt daar verandering in."





Vanaf eind augustus worden er uniforme stickers aangeboden waarop bewoners kunnen invullen hoeveel huisdieren ze hebben. Deze sticker hang je zichtbaar aan een raam zodat de hulpdiensten weten welke dieren zich in de woning bevinden. De exacte datum, waarop de stickers aan de loketten verkrijgbaar zijn, verschijnt later nog op de website van de stad. Vanaf september kunnen ze zeker gratis afgehaald worden. (GMA)