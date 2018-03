Eerstejaarsleerlingen tekenen met ogen dicht 08 maart 2018

Kunstenares Hedi Deca-Küpper liet de eerstejaarsleerlingen van het Damiaaninstituut in Aarschot tekenen met hun ogen dicht. De opdracht kaderde in de Kunstgreep-week die momenteel in de school loopt. "Hedi vertelt aan de leerlingen over haar leven en haar werk", zegt adjunct-directeur Myriam Borremans. "Hoe ze, als enige vrouw, in een mannenwereld met de hand technische tekeningen moest maken voor grote bedrijven. Hoe ze later illustraties en uitnodigingen maakte voor het bedrijfsblaadje en zo uiteindelijk kunstwerken is beginnen maken."





Bezoekers kunnen dit weekend tussen 13.30 tot 17 uur terecht in de oude kloostergangen voor een tentoonstelling van maar liefst 65 kunstenaars. (GMA)