Eerste graad verdwijnt uit Siba LEERLINGEN KUNNEN VOORTAAN TERECHT IN BUURSCHOOL SIMA GEERT MERTENS

23 maart 2018

02u42 0 Aarschot De eerste graad verdwijnt volledig uit het stedelijk instituut voor technische beroepen (Siba). De aanleiding: minder dan 261 leerlingen, en dat is te weinig om te blijven voortbestaan. De leerlingen van de eerste graad kunnen hun richting aan de overkant in Sima volgen.

Op basis van de leerlingencijfers van vorige maand haalde Siba de rationalisatienorm niet meer. Het gevaar bestond dat de school afgebouwd zou moeten worden of zou moeten fuseren. Veel 'harde' technische en beroepsrichtingen liggen momenteel niet zo goed in de markt bij ouders en leerlingen, ondanks het feit dat de arbeidsmarkt schreeuwt om bekwame technici en stielmannen.





"Ik ben ervan overtuigd dat de studierichtingen die Siba aanbiedt zeker nog toekomst hebben", zegt burgemeester André Peeters (CD&V) die verantwoordelijk is voor het stedelijk onderwijs. "Het gaat om de richtingen bouw, hout, mechanica-elektriciteit, koeling, auto en bakkerij. Vanuit het stadsbestuur willen we deze richtingen voor de schoolgaande jeugd niet verloren laten gaan. Vandaar dat we geopteerd hebben voor een herstructurering van Siba en Sima. Beide scholen grijpen de hervorming aan om hun krachten nu gedeeltelijk te bundelen." Vanaf 1 september 2018 zal Siba de eerste twee leerjaren aanbieden. Voor de leerlingen betekent dit geen groot verschil. Beide scholen liggen naast elkaar aan de Pastoor Dergentlaan.





Eigenheid

"In de eerste graad kunnen leerlingen proeven van verschillende vakgebieden zoals hotel, verzorging, haartooi, bakkerij, elektriciteit, mechanica, bouw en hout", voegt Peeters eraan toe. "Na de eerste graad moeten de leerlingen een keuze maken. Sima en Siba zullen dan de studierichtingen, waarin ze gespecialiseerd zijn, als aparte scholen blijven aanbieden. Binnen de nieuwe structuur behoudt elke school haar eigenheid en opvoedingsproject."





Voor de directie, de leerkrachten en leerlingen van Siba betekent dit dat het zwaard van Damocles, dat boven hun hoofd hing, wordt weggehaald. De school dreigde volgend jaar immers in een gedoogjaar terecht te komen. Het gevaar bestond dat de school afgebouwd zou moeten worden of zou moeten fuseren met een andere school om de studierichtingen te kunnen blijven aanbieden.





Doorstart

"De rationalisatienorm voor een bovenbouwschool bedraagt 150 leerlingen", weet Peeters. "Met het huidige aantal van 185 valt de druk weg. De school kan zich nu volledig toespitsen op de tweede en de derde graad. Bovendien maken we ons sterk dat Siba met deze nieuwe structuur een doorstart zal kennen. Ik ben ervan overtuigd dat ouders en leerlingen het nut van de studiegebieden die de school aanreikt meer en meer zullen inzien."