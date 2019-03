Eerste festival voor urban sport in De Haven Voormalige loods moet centrum worden voor activiteiten Tom Van de Weyer

05 maart 2019

18u39 0 Aarschot Evenementenhal De Haven houdt dit weekend voor het eerst de Get Insane Days, een indoor festival met sport en spel voor jongeren. “De voormalige loods van Cristal Monopole moet een permanent plaats worden voor Aarschotse activiteiten, maar het wordt beslist geen feestzaal”, zeggen initiatiefnemers Steve Moens en Iciar Van den Bergh.

Van vrijdag 8 maart tot en met zondag 10 maart kan in de loods bij het station skaten, bmx’en, muurklimmen, aan freerunning doen en een hindernissenparcours afleggen. Het zijn ‘urban sports’ die door jongeren in de stad worden beoefend.

Iciar Van den Bergh, vijfvoudig Belgisch kampioen trial, is de drijvende kracht achter het sportieve weekend. De Aarschotse vereniging Get Insane doet aan skateboarden, bmx-fietsen, freerunning en trial. “In Aarschot is grote vraag naar een evenement rond zulke sporten”, zegt Van den Bergh. “Als dit eerste weekend aanslaat bij de jeugd willen we het iedere schoolvakantie organiseren. De Haven kan het uithangbord worden voor urban sportcultuur in de regio.”

De voormalige waterbottelarij Cristal Monopole sloot in 2015 op bevel van het Federaal Voedselagentschap. Steve Moens kwam met het idee om de loods te gebruiken voor activiteiten. Van de eigenares kreeg hij toelating en in april vorig jaar werd ‘De Haven’ gedoopt met een concert van de plaatselijke band Portland.

“Aanvankelijk was het een pop-up, maar we willen van dit gebouw een permanente locatie maken voor Aarschotse initiatieven. De Haven moet de stationsbuurt een nieuwe dynamiek geven. De gemeente verleende een omgevingsvergunning. Voor Get Insane kregen we steun van de dienst Jeugd van de stad. Jongeren van Arktos komen mee helpen opbouwen.”

“Dit wordt géén fuifzaal”, zegt Moens stellig. “Omwonenden waren in het begin ongerust dat hier vaak luide muziek zou klinken. Inmiddels heb ik overlegd met de buurt. Er komen geen feesten zoals in de Stadsfeestzaal, maar muzikale, culturele en sportieve activiteiten van Aarschotse initiatiefnemers. Op 10 mei is hier een boerenmarkt gepland, die elke twee vrijdag van de maand zal doorgaan.”

Get Insane is open vrijdag 8 en zondag 10 maart, van 12 tot 20 uur, voor gezinnen met kinderen vanaf 3 jaar. Er is een springkasteel, kleuterhoek met ballenbad, een bmx- en skatepiste, klimmuur, lasershooting en een game room. Voor de ouders zijn er de lounge bar en street food. Zaterdag 9 maart is het ‘Jam Day’ van 12 tot 01 uur. Dan zijn dezelfde attracties beschikbaar, maar om de twee uur worden ook ‘jams’ of wedstrijdjes gehouden voor ervaren beoefenaars van freerun, bmx, step en skating. s’Avonds worden prijzen uitgereikt.

De Haven ligt in de Demerstraat 21, in de loods van Cristal Monopole, vlakbij het station. De inkom per dag is 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Een ticket all-in voor drie dagen kost 30 euro. Ze zijn verkrijgbaar via www.havenaarschot.be.