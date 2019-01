Eedaflegging Gwendolyn Rutten op komst Minister Homans annuleert voordrachtsakte van CD&V, Groen en sp.a Geert Mertens

20 januari 2019

15u14 0

Gwendolyn Rutten (Open Vld) kan op korte termijn de eed afleggen als burgemeester van Aarschot. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft de voordrachtsakte geannuleerd die sp.a mee ondertekend had en waarin André Peeters (CD&V) als burgemeester wordt voorgedragen. Rutten hoopt voor het einde van de maand de eed te kunnen afleggen bij gouverneur Lodewijk De Witte van de provincie Vlaams-Brabant.

Open Vld kwam als grote overwinnaar uit de bus na de verkiezingen van 14 oktober 2018. De partij kon een nieuwe meerderheid op de been brengen met N-VA en sp.a. Alleen, die laatste partij had in 2015 al een voorakkoord gesloten met CD&V en Groen voor de toekomstige legislatuur.

In die akte werd Peeters aangeduid als nieuwe burgemeester. Omdat een partij maar één voordrachtsakte mag sluiten, kon de Aarschotse sp.a lange tijd de nieuwe burgemeester niet steunen, waardoor Rutten geen burgemeester kon worden. “Ik kan er niets aan veranderen”, zegt ze. “Dit is een gevolg van het voorakkoord van CD&V, sp.a en Groen. Ik moet wachten op een initiatief van de Vlaamse regering.”

Ondertussen heeft het nieuwe bestuur de akte ingediend.Op de gemeenteraad van vrijdag 11 januari konden de nieuwe schepenen wel al de eed afleggen. Dat gebeurde bij voormalig burgemeester André Peeters (CD&V). Het was wachten tot minister Homans de eerdere voordrachtsakte annuleerde. Dat is afgelopen week gebeurd. Rutten bevestigt dat ze het goede nieuws heeft gekregen. “Nu is het aan het parket om mijn geloofsbrieven te onderzoeken en daarna kan ik bij de gouverneur de eed gaan afleggen. De precieze datum staat nog niet vast, maar het einde - beter gezegd een nieuw begin - is in zicht!”

Rutten hoopt voor het einde van de maand de eed af te leggen.Het is nu afwachten op een afspraak bij de gouverneur voor de eigenlijke eedaflegging. Daarna kan ze eindelijk aan haar taak als burgemeester van Aarschot beginnen.