Echtpaar gewond bij ongeval 12 april 2018

02u26 0

Bij een ongeval op de Diestsesteenweg in Aarschot zijn dinsdag omstreeks 14.20 uur twee gewonden gevallen. Het gaat om een 71-jarige bestuurder en zijn 76-jarige echtgenote uit Tielt-Winge. Hun auto ging overkop na een klap tegen een boom. Volgens de politie moest de man ter hoogte van de zaak 'Oh Green' remmen voor een vertragende voorligger, en week hij bij dat manoeuvre uit. Beide inzittenden zaten gekneld en moesten door de brandweer bevrijd worden. Hun leven was niet in gevaar. (KBG)