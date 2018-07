E314 tot maandagochtend deels afgesloten door opstuwend wegdek 28 juli 2018

02u25 0 Aarschot De E314 ter hoogte van Aarschot richting Brussel is donderdag rond 17 uur gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Door de hitte is het wegdek over twee rijvakken omhoog gekomen ter hoogte van afrit 22.

Het Agentschap Wegen en Verkeer doet al het mogelijke om de snelweg zo snel mogelijk te herstellen. Vrijwel meteen werd duidelijk dat de opstuwing 12 meter breed is en die kon de aannemer gezien de grootte uiteindelijk niet met koud asfalt tijdelijk herstellen.





De aannemer herstelde vrijdag het wegdek definitief met gewoon asfalt, maar dat moet langer uitharden en daardoor zullen - gezien de hoge temperaturen - beide rijvakken pas na het weekend maar wel voor de ochtendspits van maandag terug opengesteld worden.





Verkeer kan nog steeds door over twee rijvakken en wordt via de lange oprit van Aarschot op de E314 omgeleid.





Er geldt een snelheidsbeperking van 70km/u zodat de hinder beperkt blijft tot vertraagd verkeer. (KBG)