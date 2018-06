Dwars door het Hageland maakt vijf lussen PAK OMLEIDINGEN EN PARKEERMAATREGELEN IN VIER GEMEENTEN TOM VAN DE WEYER

14 juni 2018

02u33 0 Aarschot De wielerwedstrijd Dwars door het Hageland kronkelt zich dit jaar geheel rond Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Vrijdag gelden heel wat aangepaste verkeerssituaties in deze centra waar de koers meermaals passeert.

De derde editie van de koers over kasseien en grindwegen wordt geen ronde langs de gemeenten van het Hageland. Dit jaar laat de organisatie Holsbeek en het centrum van Tienen links liggen. De koers rijdt in lussen en concentreert zich nu op vier gemeenten: Aarschot, Tielt-Winge, Scherpenheuvel-Zichem en Diest.





De renners worden vanaf 11.45 uur voorgesteld op de Grote Markt in Aarschot. Om 13.15 uur gaan ze van start. Er worden vijf lussen gereden, met telkens de Allerheiligenberg en de Citadel in Diest als scherprechters. De aankomst op de Citadel wordt verwacht rond 18.15 uur. De renners rijden vier keer langs de basiliek van Scherpenheuvel, het Grasbos in Molenstede en de Maagdentoren in Zichem. De Kaaskorf, de woonwijk met onverharde wegen in Tielt-Winge wordt twee keer doorkruist.





Flyer

In Diest wordt bij elke passage het verkeer tijdelijk tegengehouden.





"De bewoners hebben een flyer gekregen met alle details over de parkeerverboden en de omleidingen", zegt burgemeester Jan Laurys (DDS). "Ook de scholen zijn ingelicht."





Parkeerverbod

Op de Citadel geldt volledig parkeerverbod vanaf donderdag 18 uur tot vrijdag middernacht. Vrijdag vanaf 11 uur is er parkeerverbod in straten langs het parcours. De Grote Markt van Aarschot is vrijdag afgesloten van alle verkeer van 9 tot 17.30 uur. Dit zal ook zaterdag zo zijn van 6 tot 17 uur, wanneer de recreatieve toertocht van Dwars door het Hageland wordt gereden.





Op de parking Demervallei kan niet geparkeerd worden op secties F tot K van 8 tot 14 uur. In Scherpenheuvel-centrum geldt parkeerverbod op het parcours tussen 10 en 19 uur. Van 14 tot 19 uur is eenrichtingsverkeer van kracht in een aantal straten.





Om het centrum van Zichem en Scherpenheuvel te ontlasten wordt een omleiding aangegeven.





Natuurlijk werd ook gedacht aan omkadering voor dit wielerfeest. Op de Grote Markt van Diest staan vanaf 13 uur een groot scherm en een wielerdorp met kraampjes. Ook op de Grote markt in Aarschot, waar de renners na de start nog twee keer passeren, is er animatie. De vzw Maagdentoren verwelkomt bij het monument in Zichem publiek vanaf 14 uur met een dj en groot scherm.





Welke verkeersmaatregelen waar van kracht zijn kan je bekijken op de websites van de gemeenten. Het juiste parcours vind je op www.dwarsdoorhethageland.be.