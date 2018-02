Duw in rug voor Brabants trekpaard PROVINCIE WIL TOEKOMST VAN ICONISCH DIER VERZEKEREN VANESSA DEKEYZER

24 februari 2018

02u57 0 Aarschot De provincie zet in op het Brabants trekpaard. Er wordt 11.670 euro verdeeld over vijftien projecten, onder meer in Aarschot en Kortenaken, die het functioneel en recreatief gebruik van de paarden aanmoedigen. "We ontwikkelen met Europese steun tegelijk nieuwe bestemmingen voor het Brabants trekpaard zodat zijn toekomst verzekerd is", aldus Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme.

Drie soorten activiteiten kwamen in aanmerking voor de subsidie: stoeten, vormingen of publieksevenementen. De vzw Voermannen van Nu in Aarschot plant alvast met 1.775 euro subsidies een vorming boomslepen met trekpaarden, een vorming ploegen op het veld met trekpaarden en voor het tweede jaar op rij een landbouwdag. En ook Kortenaken valt in de prijzen. De gemeente ontvangt 700 euro voor Pluk De Dag op 9 september in en rond zaal Den Hoek.





Infoborden

"Samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en KVLV Kortenaken, willen we tegelijk met de tweede editie van het hoeveproeven een toegankelijke activiteit rond het trekpaard opzetten", zegt Kortenaaks schepen van Toerisme, Niels Willems (N-VA). "We gaan nu op zoek naar verhalen en foto's van mensen uit de regio die ervaringen hebben met trekpaarden. Die bundelen we vervolgens om ze een plaatsje te geven op infoborden, die langs een wandelweg met verschillende lussen voor ruiters en koetsiers te bezichtigen zullen zijn. Die dag zullen er ook verschillende demonstraties plaatsvinden, onder meer over hoefbeslag bij een trekpaard. De Tiense Koetsiers brengen op hun beurt het 'vliegend tapijt' mee, een heel leuke activiteit voor kinderen."





Al deze activiteiten zijn belangrijk om het trekpaard te promoten in de regio Hageland-Leuven. "Vroeger had een trekpaard zijn economisch nut, maar nu kost zo'n dier kweken en verzorgen vooral veel geld", aldus gedeputeerde Swinnen. "Vandaar dat we sinds vijf jaar een premie van 200 euro uitkeren per veulen. Gemiddeld keren we 90 keer per jaar zulke premies uit in Vlaams-Brabant, maar vooral aan de andere kant van Brussel. Vandaar dat we nu deze nieuwe subsidies in het leven geroepen hebben."





Toekomstgericht

De provincie onderneemt zelf ook nog actie. "We gaan ervoor zorgen dat drie toekomstgerichte trekpaardentechnieken, mennen op kordeel, ploegen met een Brabantse wentelploeg en het voortrekken van een trekschuit, overgedragen worden aan volgende generaties en aan nieuwe gebruikers en we gaan op zoek naar hedendaagse toepassingen om het trekpaard een plaats te geven in de huidige maatschappij", aldus Monique Swinnen. "We bekijken bovendien of trekpaarden kunnen ingezet worden in de sociale zorg en bij openbare diensten, zoals afvalophaling of groenbeheer en willen een bekwaamheidsproef in het leven roepen. Hierdoor worden de paarden niet meer alleen gekeurd op hun uiterlijk, zoals tijdens de prijskampen, maar ook op hun functionele nut. De eerste officiële proef vindt plaats tijdens de Dag van het Brabants trekpaard op 21 oktober. Tenslotte wordt er een kruispuntplatform gecreëerd dat innoverende projecten, vormingen of activiteiten met Brabantse trekpaarden verzamelt. Potentiële aanbieders en afnemers van trekpaarddiensten komen via deze weg met elkaar in contact.





Alle vijftien activiteiten zijn terug te vinden op www.vlaamsbrabant.be.