Duizend nieuwe leerlingen voor kick-off 05 september 2018

02u25 0

Bijna duizend leerlingen gaan voor het eerst naar de 'grote school' in Aarschot. Speciaal voor de eerstejaars richt de stad een kick-off in. "De scholen schrijven zich in om met hun eerstejaars de wereld van cultuur en jeugd in de stad te ontdekken", zegt schepen van Jeugd Mattias Paglialunga (CD&V). "Via een doorschuifsysteem neemt iedere klas deel aan het volledige aanbod. Er zijn workshops zoals striptekenen met tekenaar Frode De Decker en stand-up comedy met Lennaert Maes maar is ook een initiatie bierbrouwen." 's Middags worden de kinderen getrakteerd op een muzikale picknick begeleid door Dino Daan. Als cadeautje krijgen de leerlingen nog een hippe tote bag. (GMA)