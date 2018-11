Duits en Engels staartje voor Meisjesnamen Tickets nieuwe Scala-tournee vliegen de deur uit Geert Mertens

08 november 2018

23u28 2

Meisjesnamen, het nieuwe Nederlandstalige project van Scala, krijgt een Duits en Engels staartje. In 2019 vindt er met Mädchennamen een Duitse variant plaats en ook een Engelse versie, Girls’ Names, staat op stapel. Ondertussen is het binnenlandse succes van de tour zelfs voor de broers Kolacny buiten verwachting.

“Het succes is zo overweldigend en hartverwarmend dat we er bijna stil van worden”, zegt Steven Kolacny vanuit Leipzig, waar de groep momenteel op tournee is. “Hernemingen voor het najaar 2019 en voorjaar 2020 lopen nu volop binnen. We zijn er eigenlijk zelf door verrast.”

Het koor staat vooral bekend omdat ze rock- en metalsongs aanpakken en in een frêle koorkleedje stoppen. Tijdens de nieuwe tournee brengen ze een Nederlandstalig oeuvre met onder meer ‘Annelies uit Sas van Gent’ van Louis Neefs, ‘Irene’ van De Mens en ‘Layla’ van De Kreuners. Dat is iets nieuw voor Scala. “Het zijn nummers die zelfs onze ouders goed vinden.”

Typerend voor het succes is het optreden op zaterdag 22 december in de Manège in Tienen. “De youngsters van Leo Club Tienen organiseren daar, in het kader van de Warmste Week, een optreden met Scala ten voordele van Huize Levenslust vzw”, voegt hij eraan toe.

“Voor ze goed en wel aan hun campagne konden beginnen, waren alle 700 tickets weg.” Daarom vroegen ze het koor of ze misschien nog een extra voorstelling kunnen inplannen. “Ze organiseren nu een extra voorstelling, op dezelfde dag om 14.30 uur.”

Voor meer informatie kan je surfen naar de Facebookpagina van het evenement.

Ook in het buitenland brengt Scala momenteel enkele songs uit Meisjesnamen. “Dat gebeurt momenteel in het Nederlands”, voegt hij eraan toe. “En geloof het of niet: ‘Jessica’ van Rocco Granata heeft hier (in het buitenland, red.) nog meer succes dan bij ons thuis en daar is het al een van de favorieten van de toeschouwers.” Zopas werd er ook een live videoclip van het nummer gelanceerd.

Ondertussen werken de broers Steven en Stijn Kolacny samen met de meisjes en vrouwen van het koor volop aan een Duitse en Engelse variant van Meisjesnamen. Die gaat toepasselijk Mädchennamen en Girls’ Names heten. “Er liggen al meer dan vijftien optredens vast in Duitsland: Berlijn, Dresden, München, Stuttgart, Lübeck, Erfurt, Essen... en er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Mooi om te zien hoe dit Vlaamse idee nu overwaait naar grote buurlanden.”

Op 12 april treedt Scala ook nog eens op in thuisbasis Aarschot met ‘Meisjesnamen’. Hiervoor zijn momenteel nog wel kaarten verkrijgbaar. Voor meer info: www.scalachoir.com.