Drugproblematiek kordaat aangepakt 02u56 0 Aarschot De politiezone Aarschot maakte in 2017 van het opsporen van druggebruik een prioriteit. Dat resulteerde in een stijging van het aantal pv's inzake drugs.

In 2017 stelde de politie 235 pv's op voor drugsbezit. Dat is een stijging ten opzichte van 2016 en 2015, met respectievelijk 175 en 122 dossiers inzake drugsbezit. Het gros daarvan, namelijk 206, is ten laste van meerderjarigen.





126 feitendeden zich voor op plaatsen waar veel jongeren komen. Verder maakten politie 25 processen-verbaal op voor drugverkoop (tegenover 30 in 2016 en 12 in 2015), waarvan 17 ten laste van meerderjarigen. Van de 235 dossiers stelde de politie er 81 op bij controles van plaatselijke festivals en 28 bij grote fuiven.





Specifiek naar minderjarigen toe werden in 2017 vier drugcontroles georganiseerd in scholen met behulp van een drughond van de federale politie. Deze controles gebeurden steeds op vraag van de scholen zelf.





Met MEGA (Mijn Eigen Goed Antwoord) werkt politie Aarschot daarnaast mee aan een drugspreventieproject voor leerlingen van het zesde leerjaar.





Het doel is de leerlingen te laten inzien dat je ook plezier kan maken zonder alcohol of drugs. Tijdens het schooljaar 2016-2017 bereikte de politiezone Aarschot alle leerlingen uit het zesde leerjaar van de basisscholen. (KBG)