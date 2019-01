Droom jij ook van een speelstraat XL in je buurt ? Stel je kandidatuur voor 30 januari ! Kristien Bollen

22 januari 2019

Organiseert jouw Aarschotse buurt of vereniging een tof initiatief in april of mei ? Staat er nog niets concreet op poten, maar is de ‘goesting’ er om samen met de hele buurt wat leven in de brouwerij te brengen ? Kan deze organisatie nog een extra kindvriendelijke ‘Artuur-boost’ gebruiken ? Jeugdcentrum De Klinker en buurtwerk Aarschot komen jouw initiatief of idee mee ondersteunen. Organiseer samen met ons een Speelstraat XL op maat van jouw buurt en de kinderen die er wonen.

Speelstraat XL is meer dan enkel een groot evenement. Met Speelstraat XL willen De Klinker en buurtwerk Aarschot buren bij elkaar brengen. De programmatie van Speelstraat XL is steeds op maat van de buurt en zal dus nooit twee keer exact hetzelfde zijn. Samen met de kinderen uit de buurt zoeken we uit wat hun dromen zijn en trachten we deze te laten uitkomen.

Komt Speelstraat XL 2019 naar jouw buurt ?

Elk jaar kiezen De Klinker en buurtwerk Aarschot één buurt uit om de Speelstraat XL te organiseren. Stel jouw buurt kandidaat voor Speelstraat XL 2019. Dit kan tot woensdag 30 januari via een mailtje aan info@jcdeklinker.be. Meer info ? www.jcdeklinker.be of info@jcdeklinker.be.