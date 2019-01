Dronken bestuurder ramt muurtje Kristien Bollen

21 januari 2019

In de Boshuisstraat in Aarschot verloor zaterdagavond rond 21 uur een 51-jarige man uit Aarschot de controle over het stuur en knalde tegen een muurtje in een voortuin. De man legde echter een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren.