Dronken bestuurder ramt geparkeerde wagen 06 februari 2018

Op de Molendreef in Rillaar, bij Aarschot, heeft een 39-jarige automobilist uit Scherpenheuvel-Zichem de controle over het stuur verloren. Dat gebeurde toen hij de Molendreef wilde oprijden, komende van de Diestsesteenweg. Hij ramde een geparkeerde auto, maar bleef zelf ongedeerd. Al kende het verhaal geen al te best einde. De man mocht blazen en bleek zo maar even 3,52 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd prompt voor een periode van vijftien dagen ingetrokken. (KBG)