Drijvende paaseieren leveren geldprijzen op 09 april 2018

02u38 0

Onder een stralende zon vond de allereerste paaseierenrace plaats, geïnspireerd op de bekendere duckrace. Net geen duizend eieren werden ter hoogte van 't Atelier in het water gelaten. En dan was het wachten op de eerste eieren die arriveerden aan het bruggetje van de Delhaize. "Het was een spannende race, zegt Lily Schrijvers van de Aarschotse Middenstandsraad, die het initiatief op poten zette. "Uiteindelijk won ei 293, dat van Nette Barremaecker." Zij krijgt een geldprijs van 250 euro overhandigd. Het zilver, goed voor 150 euro, gaat naar Amanda Vervoort en Lewis Bollie krijgt als derde 100 euro. De winnaars mogen hun prijzen vrij besteden bij de handelaars van Groot-Aarschot.





(VDT)