Drijvende kracht achter klokkenparade gehuldigd Stadsbestuur zet Guy Alaerts in de bloemen Geert Mertens

27 november 2018

Guillaume ‘Guy’ Alaerts, drijvende kracht achter de klokkenparade van 11 november, werd gehuldigd voor zijn inzet tijdens de gemeenteraad van november. Hij kwam met het idee op de proppen om een stoet te organiseren als de klokken van de Vredesbeiaard arriveerden.

“Het was een schitterend initiatief”, loofde burgemeester André Peeters (CD&V). “Eentje dat we in deze tijden niet meer meemaken. Daarom vonden we het gepast om Guy en zijn vrouw, Diana Goovaerts, hiervoor te bedanken!”

Van Guy kwam ook het idee om een reus, Lowieke de Kasseistamper, te maken. “Die zal voortaan tweemaal per jaar buitenkomen”, weet hij. “Zowel op de jaarlijkse carnavalsstoet van de Gilde der Kasseistampers, als de start van de kermis zal hij buitenkomen. Het moment voor de mensen om te dansen.”

Alaerts sponsorde zelf de Vredesbeiaard niet. “Maar ik heb er wel mijn energie in gestoken”, voegt hij eraan toe. “Sommige mensen waren nogal argwanend maar we zijn blijven verder doen. De Onze-Lieve-Vrouwekerk, met de Vredesbeiaard in de toren, is de skyline van Aarschot!”

Guy kreeg uit handen van deken Huub Gerits ook pralines cadeau. “In de vorm van een klok”, zegt hij. “De naam van Guillaume staat niet op een klok maar we gaan ervoor zorgen dat hij een gepast aandenken krijgt. Op het bronzen plaatje, dat in de kerk komt te hangen, zal zijn naam prijken.”