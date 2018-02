Driehonderd kinderen voor Jungle Jump 15 februari 2018

Zo'n driehonderd jongens en meisjes sprongen gisteren de ziel uit hun lijf tijdens de Jungle Jump in de stadsfeestzaal. Ook vandaag kunnen kinderen er nog terecht van 10 tot 21 uur.





"In totaal staan er negentien springkastelen en hindernissenparcours opgesteld", zegt organisator Dries Delsaert. "Het is de derde editie maar ook de komende jaren willen we in Aarschot onze herfst- én krokusvakantie doorbrengen. De zaal ligt ook voor volgend jaar al vast. Het moet een echte traditie worden. We verwachten, verspreid over drie dagen, zo'n duizend kinderen."





"Ideaal om tijdens koude winterdagen even te ontspannen en niet voor de televisie te zitten", horen we.





(GMA)