Drie windturbines in Gaston Geenslaan? FIRMA W-KRACHT DIENT AANVRAAG IN STADSBESTUUR BESLIST NA OPENBAAR ONDERZOEK GEERT MERTENS

31 augustus 2018

02u32 0 Aarschot Krijgt de stad Aarschot nu toch drie windturbines op het grondgebied? De Zedelgemse firma W-kracht heeft een aanvraag ingediend om drie turbines te mogen plaatsen langs de Gaston Geenslaan. Het stadsbestuur neemt pas een beslissing na het openbaar onderzoek.

Het gaat om drie windturbines met een elektrische vermogen van meer dan 1.500 kW. De drie transformatoren hebben elk een individueel vermogen van 3.200 kVA. Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het stadsbestuur van Aarschot. Bezwaren kunnen ingediend worden tot uiterlijk 4 september. "Zoals in elk dossier dat met hernieuwbare energie te maken heeft, nemen we daarna een standpunt in", zegt burgemeester André Peeters (CD&V).





Geen mastodonten

Eerder stelde het stadsbestuur dat er op Nieuwland wel plaats was voor windturbines maar eerder molens van het middelgrote type, geen mastodonten van bijna een paar honderd meter. "Het gaat hier wel degelijk om turbines met een hoogte van wel 180 meter", aldus Peeters. "Het klopt dat we altijd gesteld hebben dat er voor zo'n hoge turbines geen plaats is. Op deze locatie ligt het wat moeilijker maar ik ga niet op de zaken vooruit lopen."





Op dit moment bevindt er zich op het grondgebied van de stad nog geen enkele windturbine. In de buurgemeenten Scherpenheuvel-Zichem, Diest en Bekkevoort is dit wel het geval. Eerdere aanvragen, zoals recent nog langs de snelweg E314 op de Haksberg in Rillaar, werd afgevoerd. Het stadsbestuur kreeg talloze bezwaarschriften en een petitie binnen. De bewoners vreesden onder meer geluidsoverlast, slagschaduw en een waardedaling van hun grond. Hun panoramisch zicht werd immers afgenomen door de komst van de turbines. Ook een ander project, in Gelrode, kreeg geen groen licht.





Niet tégen groene energie

Niet dat de stad Aarschot tegen groene energie is. Andere projecten zoals de hernieuwbare energieprojecten aan Hof ten Bogaarde en 's Hertogenmolens door middel van stromend water werden wel gerealiseerd. Het dossier kan ingekeken worden tijdens de openingsuren. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met het departement Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening van de stad. Op dit moment vindt in de regio al de bouw plaats van drie nieuwe windturbines langs de autoweg E314 in Scherpenheuvel-Zichem, Bekkevoort en Diest. Met dit aantal erbij kan het totale aantal turbines in het oosten van het Hageland enorm stijgen.