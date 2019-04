Drie Korte Ketens uit het Hageland dingen mee voor eerste “Korte Keten Kop” Kristien Bollen

05 april 2019

Vanaf vandaag tot en met 24 april kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete Korte Keten Kop. De provincie Vlaams-Brabant gaat met de Korte Keten Kop-verkiezing op zoek naar het uithangbord van de korte keten in de regio. Een professionele jury selecteerde 5 laureaten: Svelien uit Lennik, Melkerhei uit Linter, Fruit Vanhellemont uit Tielt-Winge, Het Nijswolkje uit Aarschot en PlukPlek uit Ternat.

In Vlaams-Brabant nemen producenten initiatieven om de afstand tussen boer en consument te verkleinen. Dat kan door de inrichting van een hoevewinkel, maar ook door de plaatsing van een automaat aan het landbouwbedrijf. Het verminderen van de voedselkilometers door korte keten-initiatieven is een belangrijk gegeven in het provinciaal klimaatplan.

“Met de Korte Keten Kop-verkiezing geven we hoeve- en streekproducenten of organisaties, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor de korte keten, een duwtje in de rug door hun bekendheid te verhogen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van land- en tuinbouw.

Van 5 tot en met 24 april kan iedereen dus stemmen op zijn of haar favoriete kandidaat.

Een professionele jury nam de motivatie van een 20-tal producenten onder de loep en selecteerde vijf laureaten.

Vlak voor de start van de Week van de Korte Keten, van 4 tot en met 12 mei, maakt de provincie de winnaar bekend. Deze winnaar mag zich een jaar lang Korte Keten Kop van de provincie Vlaams-Brabant noemen.

De keuze is nu aan het publiek. Stemmen kan via www.weekvandekorteketen.be/korte-keten-kop