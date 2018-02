Drie bands in De Loods 23 februari 2018

In De Loods kan je vanavond terecht voor drie groepen die allemaal Aarschotse roots hebben: Casual Trip, SMRadio en Bruce. Deze laatste groep werd midden jaren negentig opgericht uit de restanten van The Leftovers. Afgelopen zomer stonden ze nog op Sjock Rock. SMRadio brengt potige rock en Casual Trip opent het geheel. Deze laatste was afgelopen zomer de jongste band op Pukkelpop. De toegang bedraagt 5 euro in voorverkoop. Voor meer info: www.knoet.be (GMA)