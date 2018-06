Dorpsfeesten doen het met nieuw biertje 18 juni 2018

02u23 0 Aarschot Met de 'Gelroodsen Gouden' is Gelrode een streekbiertje rijker. En daar mogen we inwoonster Rozane De Cock voor bedanken.

Het bier met zoete afdronk wordt gratis geschonken tijdens de feestweek 'ZAAL(i)ge Zomer', van 1 tot en met 8 juli. De Cock is trekker van dit evenement, dat opgezet werd om geld in te zamelen voor het behoud van de oude parochiezaal.





"Het gemeenschapsleven in Gelrode dreigt op te drogen als niemand de zaal overneemt en opknapt", aldus De Cock. "Daarom heeft vzw Strooien Dorp de zaal voor 27 jaar in erfpacht genomen, en wordt er een renovatieplan uitgewerkt. In de eerste week van juli zal hier alleszins heel wat te beleven zijn." (VDWT)