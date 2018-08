Dodenhuisje eindelijk opgeknapt 22 augustus 2018

02u24 0

De eerste fase van de restauratie van het kerkhof van Rillaar is achter de rug. In een eerste fase werd het dodenhuisje aangepakt. In een volgende fase volgt de volledige kerkhofmuur. "In totaal werd er voor de eerste fase 56.200 euro vrijgemaakt, waarvan de provincie 11.250 euro subsidieert", licht schepen voor Begraafplaatsen Christel Verlinden (Open Vld) toe. De toestand van het dodenhuisje was ronduit erbarmelijk. "Het voegwerk was verweerd, de muren waren vochtig en de muurankers verroest, de asbestleien waren stuk, net als de dak- en afvoergoten. Ook de deuren en ramen waren in slechte staat."





Jan Vervloesem en zijn team gingen aan de slag en brachten de restauratie tot een goed einde. "Hij sloeg er zelfs in om nog een partij oude vloertegels op de kop te tikken om het interieur van het dodenhuisje in zijn oorspronkelijke staat te brengen", voegt ze eraan toe. In een tweede fase wordt de kerkhofmuur aangepakt. Hiervoor wordt een subsidiedossier opgestart. (GMA)