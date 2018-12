Dodelijk slachtoffer bij vechtpartij Aarschot vdt

02 december 2018

Een man van 30 jaar uit Glabbeek is in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3.30 uur omgekomen na een vechtpartij op straat in Aarschot. Het parket van Leuven heeft een gerechtelijk onderzoek voor moord gevorderd. Dat bevestigt zondag parketwoordvoerster Sarah Callewaert. Twee verdachten zijn opgepakt.